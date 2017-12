Urban Sketching Festival Stuttgart 2017

Drawing (on) the City – Zeichnen als praktizierte Urbanistik

Schwaben in Georgien – Georgier in Schwaben: zwei Länder, zwei Städte und viele Zeichnungen. Urban Sketching ist eine Praxis des gemeinsamen dokumenta-rischen Zeichnens in der Stadt, ein Werkzeug der Vernetzung und des Austauschs über Stadtentwicklung und kulturelle Teilhabe. Georgische Zeichner und die Stutt-garter Urban Sketching Community setzen sich in einem Zeichenfestival mit The-men aus Geschichte und Gegenwart, zivilgesellschaftlichem Engagement und dem Umgang mit kulturellem Erbe im öffentlichen Raum auseinander und präsentieren die Ergebnisse in einer Ausstellung. Die Sketchcrawls sind für alle Interessierten offen. Mitzeichner sind zu allen Sketch Crawls willkommen.

Drawing (on) the City – Sketching as practical urbanistics

Swabians in Georgia – Georgians in Swabia: Two countries, two cities and a lot of sketches. Urban sketching is the practice of mutual documentary sketching of a city, a tool for networking and exchange about urban developement and cultural participation. Georgian sketchers and Stuttgart‘s urban sketching community look into topics like history and present, civil engagement and handling of cultural heritage in public space and present the results in an exhibition.

The Sketch crawls are open to all.

Teilnehmer/Participants

Tiflis/Tbilisi:

Archil Kordzaia, Dato Tchanturidze, Daviti Kukhalashvili, Lali Pertenava, Lele Maisuradze, Mariam Giguashvili, Natia Gogritchiani, Tamar Botchorishvili, Tamari Khmiadashvili, Vakhtang Jorkoshvili.

Stuttgart:

Barbara Schönian, Heiko Fischer, Karin Hinterleitner, Martin Zentner, Thomas Bickelhaupt, Ulrike Bohnet, Uta Weyrich und die Urban Sketchers Stuttgart.

Zeichnen als praktizierte Urbanistik

– Urban Sketching im Kontext der Stadtentwicklung zwischen Stuttgart und Tiflis – Zeichenfestival und Ausstellung

Sketching as practical urbanistics – Urban Sketching within urban development between Stuttgart and Tbilisi – Drawing festival and exhibition

ქალაქის (ზე) ხატვა – სკეჩინგი როგორც ურბანიზაციის პრაქტიკა. ურბანული სკეჩინგი ქალაქგანვითარებისათვის თბილისსა და შტუტგარტს შორის – ხატვის ფესტივალი და გამოფენა.